Calendario WRC 2026 | Italia ad ottobre

WRC 2026: ottobre è la scelta perfetta per il Rally Italia. Ecco il calendario completo della stagione Il calendario ufficiale del FIA World Rally Championship 2026, pubblicato da WRC Promoter GmbH e FIA, ha confermato che il Rally Italia si terrà dal 1° al 4 ottobre, in una posizione ideale sia per il clima sia . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

“Il cambiamento climatico impone modifica del calendario scolastico”: lezioni dal 1° ottobre al 1° giugno - Temperature altissime già a giugno, estati sempre più lunghe, in particolare al Sud. Un problema che si ripete ormai con costanza ogni anno e che ha portato a una riflessione sul calendario scolastico.

Ecco il calendario del Volley Bergamo 91 Debutto in trasferta con Milano il 6 ottobre - SERIE A1 FEMMINILE. Lunedì 28 luglio è stato diramato il calendario del prossimo Campionato di Serie A1 di volley femminile che vedrà tra le sue protagoniste anche il Bergamo 1991.

Igor Volley, il campionato inizia il 6 ottobre: il calendario completo - Partirà da Cervia, "casa" della "matricola" San Giovanni in Marignano, il prossimo 6 ottobre, la nuova stagione ufficiale della Igor Volley.

Superlega, svelato il calendario. Si comincia il 19 ottobre - Rai ed i suoi 918 fornitori utilizzano, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo con ... Si legge su rainews.it

Rally Italia Sardegna pronto per l'edizione numero 22 - Il mondiale rally fa tappa in Italia anche per la stagione 2025 con l'ormai classico appuntamento del Rally Italia Sardegna, quest'anno in programma dal 5 all'8 giugno, su un fondo di terra che ... Segnala ansa.it