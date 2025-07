Calendario Inter U23 ora è ufficiale | tutte le gare e gli orari delle prime 7 giornate in Serie C! C’è una beffa per i nerazzurri

di Vecchi. La Lega Pro ha comunicato le date e gli orari delle prime sette giornate del campionato 202526. Si parte il 22 agosto. Di seguito tutte le gare in programma, con un focus sull' Inter U23 che subisce una piccola beffa. La squadra di Stefano Vecchi (che parteciperà al girone A), esordirà lunedì 25 agosto contro il Novara, stesso giorno e stesso orario dell'esordio della prima squadra contro il Torino. Ecco il comunicato del club meneghino. IL COMUNICATO – «L'Inter U23 si prepara per dare il via agli impegni ufficiali della stagione 202526: la nuova squadra del Club nerazzurro guidata da Stefano Vecchi, è stata inserita nel Girone A della Serie C Sky Wifi, la terza serie professionistica del campionato italiano di calcio maschile.

