Nuova idea in Serie A per Sancho. Il talentuoso giocatore inglese non vede l’ora di sbarcare in Italia, ma urgono due cessioni immediate: la novità Le big italiane sono al lavoro per incrementare il tasso tecnico dei rispettivi reparti offensivi. Una nuova svolta decisiva in Serie A per ingaggiare subito Sancho: ecco l’intreccio decisivo anche il Borussia Dortmund, il nuovo affare in attacco grazie a due cessioni. – Lapresse – calciomercato.it  Tutto può cambiare nei prossimi giorni per il futuro di Sancho. Ormai il giocatore inglese non rientra più nei piani del Manchester United: spunta la nuova occasione in Serie A, ma servono prima due cessioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, svolta per Sancho: subito due cessioni

Calciomercato Juventus: accordo con Sancho. Due cessioni per ‘sbloccarlo’ - Calciomercato Juventus: accordo con Sancho, il giocatore ha scelto i bianconeri. Due cessioni non semplicissime per ‘sbloccarlo’ Jadon Sancho ha scelto il suo futuro: vuole la Juventus.

Juventus-Sancho, l’indizio dal Manchester United. Prima le cessioni, Weah ai dettagli - Jonathan David ha inaugurato l’estate di trattative della Juventus, che è proseguita con la conferma di Francisco Conceicao, considerato un rinforzo fondamentale da Igor Tudor.

Juve, Sancho costa sacrifici: non solo due cessioni subito, chi può salutare - Il club bianconero sta provando a portare Sancho alla Continassa: per l’esterno inglese serve fare cassa, subito due cessioni ma non sono le uniche Juve, Sancho costa sacrifici: non solo due cessioni subito, chi può salutare (Ansa Foto) – SerieAnews Il ritiro inizia il 24 luglio, e alla Continassa si corre contro il tempo.

La Stampa - Sancho spinge con i suoi agenti per trasferirsi alla Juventus - Tra le trattative bianconere in attesa di una svolta, spicca quella che riguarda Jadon Sancho. Riporta tuttojuve.com