Calciomercato Roma | Echeverri nel mirino Solbakken verso il Nordsjaelland

Roma 31 luglio 2025 - La Roma insiste sul mercato e si conferma come una delle squadre più ispirate in questa sessione del campionato italiano. Il nuovo ds Frederic Massara si è messo all'opera e dopo aver già ufficializzato ben quattro colpi, è sempre più vicino all'ingaggio anche di Daniele Ghilardi dal Verona. Per il difensore manca ancora l'accordo totale con l' Hellas Verona, ma c'è ottimismo circa una fumata bianca entro la prossima settimana. Non è però quello del centrale italiano il nome che sta infiammando le discussioni dei tifosi delle ultime ore. Da Trigoria è infatti rimbalzato il nome del "diablito" Claudio Echeverri, fantasista argentino ennesimo prodotto della fucina di talenti che è il River Plate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato Roma: Echeverri nel mirino, Solbakken verso il Nordsjaelland

