Calciomercato Parma sulle tracce di Reyna | aneddoti e curiosità | VIDEO

Il Parma, per questa sessione estiva di calciomercato, pensa al fantasista statunitense Giovanni Reyna, in uscita dal Borussia Dortmund. Il Parma, per questa sessione estiva di calciomercato, pensa al fantasista statunitense Giovanni Reyna, in uscita dal Borussia Dortmund. È molto giovane, ma c'è già tanto da raccontare su di lui. Conosciamolo meglio, con tanto di aneddoti e curiosità , nel video del giornalista Francesco Pietrella per 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Parma sulle tracce di Reyna: aneddoti e curiosità | VIDEO

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - di Redazione Calciomercato Inter, la società nerazzurra ha messo gli occhi sull’attaccante del Parma Bonny: le ultime.

Calciomercato Parma, Suzuki dirà addio alla squadra? Quella big è pronta a far suo il portiere dei crociati - Calciomercato Parma, Suzuki potrebbe abbandonare la squadra crociata. Arriva anche una big del calcio tedesco Il calciomercato Parma si aggira intorno non soltanto su quello che sarà l’esito del campionato, ma anche sulle cessioni dei suoi gioiellini: su tutti il portiere Suzuki che sta facendo una stagione tutto sommato buona nonostante la posizione attuale di […]

Calciomercato Parma, il gioiellino Enrico Delprato è abbastanza corteggiato. Il prezzo dei crociati - Calciomercato Parma, quanto costa ad oggi il gioiellino Enrico Delprato. Tante squadre su di lui, ma i crociati sparano alto Uno dei gioielli del calciomercato Parma è sicuramente il terzino Enrico Delprato: considerando la stagione che sta facendo con i crociati, ovviamente all’insegna della grande crescita che ha fatto in tutti questi anni dove in […]

Mercato story: Lazio, quanti attaccanti flop presi a gennaio; Mercato story: Hernanes all'Inter. E Thohir imparò il latino; Mercato story: quando Cassano sbarcò a Madrid in pelliccia.

Calciomercato Parma, chi sostituisce Ondrejka? Reyna e non solo in lista - Dopo il grave infortunio di Ondrejka, il Parma deve trovare un sostituto sul mercato: non solo Reyna, spuntano altri due nomi ... Come scrive fantamaster.it

Parma, l’offerta per Reyna aumenta. Trattativa per Ndiaye del Troyes - Continua l’inseguimento degli emiliani al talento del Borussia Dortmund. Da calciomercato.com