Calciomercato Napoli grande festa a Istanbul per il ritorno di Osimhen | VIDEO

Grande festa a Istanbul per il ritorno di Victor Osimhen, che stavolta lascia il Napoli a titolo definitivo. L'attaccante nigeriano è stato accolto da tantissimi tifosi giallorossi impazziti al suo arrivo in Turchia. Un video pubblicato dal Galatasaray sui social, in cui il centravanti dice la. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Victor #Osimhen è atterrato a Istanbul, l'ormai ex attaccante del Napoli, è stato accolto da migliaia di tifosi del Galatasaray in festa. Vai su Facebook

Asse Napoli-Istanbul: in Turchi si preparano già alla grande festa - https://ilnapolionline.com/2025/07/30/asse-napoli-istanbul-in-turchi-si-preparano-gia-alla-grande-festa/… Vai su X

Calciomercato Napoli, Osimhen: Istanbul prepara la festa - I turchi preparano i fuochi d'artificio per annunciare l'ingaggio di Victor Osimhen: il Napoli e il Galatsaray hanno sistemato ogni dettaglio già la settimana scorsa e il ... ilmattino.it scrive

Osimhen atterrato a Istanbul: i tifosi del Galatasaray in delirio per l'attaccante nigeriano - In questi minuti Victori Osimhen è atterrato all'aeroporto di Istanbul per unirsi nuovamente al Galatasaray. Segnala msn.com