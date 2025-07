Calciomercato Napoli Conte a Castel di Sangro ha un attaccante in più rispetto a Dimaro

C'è un'importante novità nel gruppo del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Della comitiva azzurra, infatti, rispetto a Dimaro fa parte anche l'attaccante Giuseppe Ambrosino.Il classe 2003, dopo aver disputato nel mese di giugno l'Europeo Under 21 con l'Italia, nel corso del quale aveva messo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Giuseppe Ambrosino convocato per il ritiro di Castel di Sangro Il giovane attaccante azzurro sarà valutato da mister Conte nel secondo ritiro estivo del Napoli #SSCNapoli #Ambrosino #CalciomercatoNapoli Vai su X

Sorpresa a Castel di Sangro, ci sono due volti nuovi nel #Napoli. Li ha convocati Antonio Conte. I dettagli nel primo commento. Vai su Facebook

Napoli ritiro Castel di Sangro 2024, Osimhen si allena ma non gioca la partita; Napoli, oggi ultima amichevole col Girona ancora senza Osimhen; Osimhen, la lunga attesa: il Napoli non ha fretta.

Anche Raspadori a terra: botta in allenamento per l'attaccante - La squadra si è ritrovata allo stadio 'Teofilo Patini' per la seduta d'esordio del ritiro precampionato in Abruzzo ... Riporta msn.com

Napoli, due volti nuovi a Castel di Sangro. Sorpresa tra gli azzurri - Il Napoli nella giornata di oggi ha iniziato il ritiro di Castel di Sangro, si tratta della seconda parte di preparazione fisica alla quale parteciperanno gli azzurri. Segnala msn.com