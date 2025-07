Calciomercato Milan un forte difensore dalla Serie A per Allegri

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Milan, torna forte l'interesse per Pietro Comuzzo! Il giovane difensore della Fiorentina piace molto alla dirigenza rossonera. La Viola parte da una valutazione di 30 milioni di euro

#ExMilan, Jan-Carlo Simic potrebbe fare ritorno in Italia Situazione in evoluzione per il giovane difensore serbo!

Tomori alla Juve? Ecco cosa ha detto Ibrahimovic; Nesta: Maldini mi ha insegnato la mentalità , arrivavo da Roma con sandali e bermuda. L'addio al Milan? Prendevo due voltaren al giorno...; La cessione di Theo per finanziare la “nuova difesa”: Milan forte su Leoni.

Botta e risposta per un colpo stellare: fuoco e fiamme tra Inter e Milan - Lo sanno bene i fan di Inter e Milan, che vorrebbero ritrovare i propri beniamini in lotta per traguardi importanti dopo una stagione complicata per motivi differenti. calciomercato.it scrive

Calciomercato Milan, Tare sfida l'Inter! Talento nel mirino - Calciomercato Milan, Igli Tare non molla Giovanni Leoni e sfida l’Inter per il difensore centrale del Parma: tutti i dettagli La pista che porta a un promettente difensore del Parma si sta facendo sem ... Scrive milannews24.com