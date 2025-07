Calciomercato Milan Comolli | Vlahovic via solo per un’offerta congrua

Calciomercato Milan, occasione Vlahovic? Ecco cosa ha detto il DG bianconero Comolli in proposito, secondo quanto riporta Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Comolli: “Vlahovic via solo per un’offerta congrua”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - comolli - vlahovic

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

#Calciomercato | #Vlahovic resta alla #Juve, #Comolli blocca il #Milan: servono 20 milioni Vai su X

Matteo Moretto (Fabrizio Romano YT): "Dusan #Vlahovic resta uno dei primissimi nomi del #Milan per rinforzare l'attacco. Nelle ultime ore ci sono stati ulteriori contatti tra la dirigenza rossonera e l'entourage di Vlahovic per capire come incastrare dal punto Vai su Facebook

Milan, Comolli vorrebbe evitare la svendita di Vlahovic: presto l'incontro con l'agente del ragazzo; Juve, rebus Vlahovic: Comolli lavora alla exit strategy. E il Milan osserva...; Calciomercato Juventus Vlahovic e le uscite stanno rallentando i piani di Comolli.

Juventus, Vlahovic può fare un favore a Comolli: il Milan ci prova con Bennacer, lo scambio per far felice Allegri - La Juventus deve sciogliere il nodo Vlahovic e il Milan può diventare un alleato per arrivare anche a Kolo Muani. Riporta sport.virgilio.it

Milan, prima offerta per Vlahovic: 10 milioni e scambio con la Juve - Il centravanti canadese ha scelto la maglia numero 30, anche perché la nove è sempre occupata da Dusan Vlahovic. Scrive calciomercato.it