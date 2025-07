Calciomercato Milan Chukwueze in uscita | ecco dove può andare il nigeriano

Calciomercato Milan, capitolo uscite. Nicolò Schira, tramite X, ha annunciato del concreto interessamento del Fulham per Samuel Chukwueze.

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - chukwueze - uscita

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Il Milan lavora anche sulle uscite: Chukwueze piace al Fulham; Milan, il mercato delle uscite: da Morata a Vasquez, passando per Chukwueze; Non solo Theo: da Chukwueze a Emerson Royal, quanti milanisti con la valigia.

Milan, blitz per Chukwueze: scambio con i bianconeri - Samuel Chukwueze è uno dei calciatori in uscita dal Milan in questa sessione di calciomercato: scambio con i bianconeri con l'esterno ... Scrive spaziomilan.it

Chukwueze ha mercato sia in Liga che in Premier League: intermediari al lavoro, per il Milan non è incedibile - Adama Traorè può lasciare il Fulham per sposare il progetto del Nottingham Forest, dialogo in corso. Come scrive calciomercato.com