Calciomercato Juventus su quel bianconero con le valigie in mano piomba l’Atletico Madrid! È l’alternativa a Lookman per l’attacco | tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, la Liga "seduce" quell'esubero bianconero! Forte interesse per lui: come può arrivare nella squadra in questione. Sky Sport ha riportato novità significative sulla situazione di Nico Gonzalez, il cui futuro alla Juventus appare sempre più incerto. Recentemente, l' Atletico Madrid ha mostrato un forte interesse per l'esterno argentino, aprendo nuove possibilità sul mercato. Il giocatore, attualmente in forza ai bianconeri, era stato inizialmente considerato dall' Inter come alternativa a Ademola Lookman per rinforzare la fascia destra. Calciomercato Juventus: l'Inter concentra l'attenzione su Lookman, ma non esclude l'argentino.

Papa Leone XIV, la Juventus celebra così il nuovo Pontefice. Il messaggio del club bianconero dopo la sua proclamazione – FOTO - di Redazione JuventusNews24 Papa Leone XIV, la Juventus ha voluto celebrare così il nuovo Pontefice. Il messaggio del club bianconero dopo la sua proclamazione – FOTO.

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

First day alla #Juventus per #David e #JoaoMario, che hanno svolto il primo allenamento con i colori bianconeri addosso Quanto vi gasano i nuovi arrivati? I retroscena VIDEO della seduta nel primo commento Vai su Facebook

