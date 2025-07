Calciomercato Juve: tutto dipende dalle uscite. Situazioni in stallo per Vlahovic, Weah e Douglas Luiz. In casa Juventus il mercato vive una fase di riflessione, dove ogni possibile entrata è subordinata alla risoluzione di alcune situazioni interne ancora aperte. Come spiegato da Valentina Mariani a Sky Sport, sono tre i dossier principali che la dirigenza bianconera deve affrontare per sbloccare eventuali operazioni in entrata: Dusan Vlahovic, Timothy Weah e Douglas Luiz. Il futuro di Vlahovic resta uno dei nodi più delicati. Il centravanti serbo ha un impatto economico pesante, soprattutto per l’elevato ingaggio, e la sua eventuale partenza potrebbe risultare determinante per dare il via libera all’operazione Kolo Muani, ritenuto il profilo ideale da Igor Tudor per completare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve (Sky), entrate bloccate: Vlahovic, Weah e Douglas Luiz i casi da risolvere prima di muoversi. Il punto