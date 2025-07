Calciomercato Juve | Il Milan Propone Contropartita per Sbloccare Vlahovic e Aprire a Kolo Muani

Il mercato della Juventus è un continuo "incastro", e la situazione legata a Dusan Vlahovic sta entrando nella fase decisiva. Il Milan, principale pretendente, ha mostrato una chiara apertura, proponendo l'inserimento di una contropartita tecnica oltre a una base cash. L'obiettivo è trovare un giocatore che interessi realmente ai bianconeri, che cercano un centrocampista centrale e sono bloccati sugli esterni (finchĂ© non usciranno Nico Gonzalez e Timothy Weah). Vlahovic: Accordo sulla Cessione, Ma Manca l'Offerta Giusta. Il Milan, come mossa tattica, potrebbe offrire uno dei suoi esuberi. La loro proposta, per ora solo accennata, si aggira intorno ai 10 milioni di euro, il limite massimo che i rossoneri intendono spendere, puntando sul fattore tempo per mettere la Juve alle strette.

In questa notizia si parla di: milan - contropartita - vlahovic - calciomercato

