Calciomercato Inter, Biasin dice la sua su come cambiano le carte in tavola nella trattativa per portare a Milano Ademola Lookman. La pista Ademola Lookman si fa sempre piĂą concreta in casa Inter. Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante nigeriano, da tempo nel mirino del club nerazzurro, che sta trattando con l’ Atalanta per provare a portarlo a Milano in questa sessione di mercato. Dopo settimane di contatti indiretti, ora la trattativa è entrata nel vivo e il giocatore gradirebbe fortemente il trasferimento. Ad alimentare il dibattito ci ha pensato anche Fabrizio Biasin, che negli studi di Telelombardia ha offerto un’interessante ricostruzione dell’evoluzione dell’operazione, svelando alcuni retroscena. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, ore calde per il colpo in attacco: per Biasin ecco come cambia lo scenario per Lookman