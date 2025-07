Calciomercato Inter Moretto infiamma i tifosi | Ore caldissime per Lookman c’è l’ultimatum ma anche l’alternativa per i nerazzurri

Calciomercato Inter, Moretto infiamma i tifosi: «Ore caldissime per Lookman, c’è l’ultimatum ma anche l’alternativa». Tutti i dettagli. Il calciomercato Inter entra nel vivo con la questione Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997 dell’ Atalanta, sempre al centro dei pensieri della dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l’ultima proposta recapitata al club bergamasco ammonta a 45 milioni di euro complessivi, suddivisi tra 42 milioni di parte fissa e 3 di bonus. Nonostante il forte interesse per l’esterno offensivo ex Lipsia ed Everton, i vertici dell’Inter non sono disposti a prolungare ulteriormente l’attesa: la settimana in corso viene considerata decisiva per conoscere l’esito dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

