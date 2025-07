Calciomercato Inter, le ultime sulle possibili mosse dei nerazzurri in uscita durante la sessione estiva. Tutti i dettagli in merito. Qualcosa si è mosso negli ultimi giorni, ma non è ancora sufficiente. Il mercato in uscita dell’ Inter resta una prioritĂ assoluta per Piero Ausilio e Dario Baccin, impegnati nel difficile compito di sfoltire la rosa e, soprattutto, monetizzare per finanziare le prossime operazioni in entrata, su tutte quella – molto onerosa – per Ademola Lookman. A fare il punto della situazione è TuttoSport, che nella sua edizione odierna evidenzia come la dirigenza nerazzurra debba alzare il ritmo delle cessioni, in particolare nei prossimi dieci giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta lavora alle uscite: cinque i possibili partenti, ci sono anche nomi illustri!