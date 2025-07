Calciomercato Comolli fa il punto sulla Juve | chi resta Napoli blitz per Gutierrez

Roma, 31 luglio 2025 – Damien Comolli ha chiarito le posizioni della Juventus in merito a diversi calciatori considerati in uscita. Il dirigente bianconero ha spiegato ai microfoni di Sky Sport come Douglas Luiz, assente il primo giorno di ritiro con la squadra, si sia scusato e si sia messo a disposizione di Igor Tudor. Oltre a quella del brasiliano, però, traballano le posizioni in rosa di Timothy Weah e Dusan Vlahovic. Sull'esterno francese, Comolli ha ammesso di averlo messo in guardia: "Con Timothy penso potrebbe crearsi un problema e gliel'ho detto. Quando tu dici ad alta voce che vuoi unirti a una squadra questa squadra deve volerti, perchĂ© se poi non ti vuole cosa fai? Rimani in un angolo e non hai modo di andare? Ho capito che vuole andare solo al Marsiglia, ma cosa succede se il Marsiglia non fa un'offerta? Quindi gli ho detto di stare attento". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, Comolli fa il punto sulla Juve: chi resta. Napoli, blitz per Gutierrez

In questa notizia si parla di: comolli - calciomercato - punto - juve

Calciomercato Juve, svelate le primissime mosse di Comolli: dagli intoccabili ai sacrificabili passando per il nuovo ds. Cosa filtra dopo il vertice societario di Monaco - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, svelate le primissime mosse di Comolli: il punto su come agirĂ il nuovo dg bianconero.

Calciomercato Juve, Comolli può “bloccare” l’addio di questo big? Nonostante gli interessamenti, il francese ha una priorità ! Le ultimissime novità - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, con l’arrivo di Comolli cambia anche il futuro di questo big? Tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juve, Chiellini e Comolli incidono sulla costruzione della Juve del futuro! Vogliono trattenere questo giocatore. Gli ultimissimi - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, possibilitĂ di permanenza in bianconero rinnovate per quel giocatore: Chiellini e Comolli spingono per lui.

#Primapagina #Tuttosport 25/07/2025 #JoaoMario #DouglasLuiz #Sancho #Juve #Juventus #David #Tudor #Comolli #calciomercato #MercatoJuve #Jupensiero Vai su Facebook

L'obiettivo Kolo Muani, la grana Weah e non solo: a che punto è il mercato della Juventus NUOVO VIDEO con @eleonora_trotta, @RiccardoMeloni4 e @_Morik92_ Vai su X

Comolli: Siamo la Juve, non so quanto ci vorrĂ ma torneremo a vincere; Comolli avverte Vlahovic e Weah: Senza offerta giusta si resta ai margini. Juve come il Liverpool; Dalle cessioni di Vlahovic e Weah al caso Douglas Luiz: le parole di Comolli.

Calciomercato Juventus: Comolli a ruota libera, annunci su Vlahovic e Weah - Il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha fatto il punto sul calciomercato, partendo da Dusan Vlahovic: “Può partire alla giusta offerta, siamo d’accordo – ha detto ai microfoni di Sky ... Si legge su msn.com

Sorpresa Juve, Comolli sfida l’Inter e lo riporta a casa | ESCLUSIVO - Le dichiarazioni sul calciatore italiano non lasciano dubbi. Segnala calciomercato.it