Calciomercato addio Dovbyk | resta in una big in Serie A

Dovbyk non vede l’ora di tornare a brillare di luce propria. Con l’arrivo di Ferguson, l’attaccante ucraino è pronto a firmare in Serie A: la svolta Una voglia immensa di continuare il suo percorso di crescita in Serie A. Arrivato nella Capitale con tanta voglia di fare, l’attaccante ucraino potrebbe dire subito addio alla compagine giallorossa per una nuova destinazione italiana. Una nuova occasione da urlo in vista della prossima stagione: tutto può cambiare nei prossimi giorni. – Lapresse – calciomercato.it  Artem Dovbyk ha dovuto aspettare diversi mesi prima di ingranare con la maglia della Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, addio Dovbyk: resta in una big in Serie A

In questa notizia si parla di: serie - dovbyk - addio - calciomercato

Ultima di Serie A, la Roma punta il Torino: filtra ottimismo per Dovbyk - Probabilmente nemmeno i più ottimisti si aspettavano di arrivare all’ ultima giornata di Serie A con questa classifica, che permette alla Roma di giocarsi ancora un posto nella prossima Champions League.

Roma, Dovbyk non è più incedibile: sondaggi da Premier e Serie A, fissato il prezzo - Artem Dovbyk non è più considerato un punto fermo del progetto Roma. Arrivato appena un anno fa per 35 milioni complessivi (tra parte fissa, bonus e percentuale sulla futura rivendita al Girona), l’attaccante ucraino non è più incedibile.

Roma, il Besiktas sonda la pista Dovbyk: l'ucraino richiesto anche in Serie A e Premier - Roma 28 luglio 2025 – Non è ancora sceso in campo per piccoli problemi fisici in questo pre-stagione, ma Artem Dovbyk rimane uno dei giocatori più chiacchierati della Roma.

Secondo voi sarebbe giusto vendere Dovbyk o è siete per una seconda annata a Roma? E se venisse ceduto, chi prendereste al suo posto? . #asroma #romanewseu #dovbyk #calciomercato #calciomercatoroma Vai su Facebook

Dovbyk verso l’addio alla Roma? Il Besiktas fa un’offerta concreta; Lazio-Baroni addio. Il futuro di Abraham, Dovbyk e il toto-allenatori; Roma, Dovbyk al passo d'addio? Ghisolfi valuta due obiettivi del Napoli.

Calciomercato, addio Dovbyk: resta in una big in Serie A - Con l'arrivo di Ferguson, l'attaccante ucraino è pronto a firmare in Serie A ... Secondo calciomercato.it

Dovbyk lascia la Roma e resta in Serie A: contatti avviato per l’addio - Calciomercato Roma, il futuro di Dovbyk è sempre più in bilico e le possibilità che l'attaccante possa salutare sono alte. Da asromalive.it