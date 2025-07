Calcio violazioni di natura amministrativa | Triestina e Rimini deferite al Tribunale Federale Nazionale

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare le società Triestina (Girone A di Serie C) e Rimini (Girone B di Serie C), nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, per una serie di violazioni di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

