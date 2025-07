Calcio Padova ecco il calendario della prossima stagione in B | debutto con un doppio appuntamento toscano Tutte le partite

PADOVA - Il Calcio Padova debutterà il 23 agosto sul campo dell'Empoli e una settimana più tardi andrà a fare visita alla Carrarese, mentre per l'esordio. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Calcio Padova, ecco il calendario della prossima stagione in B: debutto con un doppio appuntamento toscano. Tutte le partite

Il Calcio Padova chiama a raccolta i tifosi: è festa in piazza per la promozione in Serie B - Il Calcio Padova, in collaborazione con il Comune di Padova e l’Assessorato allo Sport, è lieto di invitare tutta la cittadinanza alla grande festa biancoscudata che si terrà domenica 18 maggio, a partire dalle ore 18 in Piazza della Frutta.

Carmine Cretella, il centrocampista del Calcio Padova condannato a 2 anni per violenza sessuale su una 14enne. Sei anni per Clemente Crisci - PADOVA - Carmine Cretella, bomber del Calcio Padova, è stato condannato a 2 anni (pena sospesa se risarcisce con 5 mila euro la parte civile) per violenza sessuale nei confronti di una.

Ecco il #calendario completo della #SerieBKT 2025/26 ? @Lega_B #SerieB Vai su X

È UFFICIALE: ECCO IL CALENDARIO DELLA VIRTUS VERONA 2025/26! La Lega Pro ha pubblicato il calendario della prossima stagione di Serie C SkyWiFi: la Virtus Verona è pronta a scendere in campo, ancora una volta nel Girone A, per affrontare una Vai su Facebook

Empoli-Padova apre l’avventura: ufficiale il calendario della Serie B 2025-26; Partita per partita, ecco il calendario del Pescara nella Serie B 2025-26; Avellino, ecco il calendario della Serie B 2025/26: esordio a Frosinone.

Empoli-Padova apre l’avventura: ufficiale il calendario della Serie B 2025-26 - per i biancoscudati contro la squadra di Pagliuca e poi lo scontro salvezza con la Carrarese. padovaoggi.it scrive

Serie B 2025/26, ecco il calendario completo! - È stato presentato oggi il calendario della Serie B 2025/26 al Palazzo Te a Mantova. Lo riporta generationsport.it