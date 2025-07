Calcio italiano in lutto addio a un grande campione

– Il mondo del calcio vive un momento di profondo dolore per la perdita di una figura che ha rappresentato valori di lealtà , impegno e correttezza sia dentro che fuori dal campo. . La scomparsa di Paolo Antonioli, ex difensore centrale e storico capitano del Frosinone Calcio, ha lasciato un vuoto incolmabile tra i tifosi, gli ex compagni e l’intera comunità sportiva. Antonioli, conosciuto per il suo carattere riservato ma determinato, ha saputo costruire con il tempo un legame forte e sincero con tutti coloro che hanno condiviso con lui la passione per il calcio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Calcio italiano in lutto, addio a un grande campione

