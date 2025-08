Calcio arriva un altro innesto scuola Cesena per il Forlì Bene il test con la Primavera bianconera

Mancava solo l'ufficialità e nella tarda mattinata di giovedì è arrivata: il Forlì ha trovato l'accordo col Cesena per il prestito del terzino destro forlivese Giulio Manetti. Il giocatore classe 2005 è stato uno dei protagonisti della formazione di Primavera 1 bianconera guidata da Campedelli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: forlì - cesena - primavera - bianconera

