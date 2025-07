Calabria si dimette il presidente Occhiuto dopo l’avviso di garanzia

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha annunciato oggi con un videomessaggio le sue dimissioni. “Ho deciso di dimettermi, ma ho deciso anche di ricandidarmi, di dire ai calabresi – spiega – siate voi a scrivere il futuro della Calabria, a dire se la Calabria si deve fermare o se questo lavoro deve proseguire. Tra qualche settimana, quindi, si andrĂ a votare, e saranno i calabresi a decidere, non altri”. Occhiuto, indagato per corruzione, spiega ancora: “Devo considerare quello che sta succedendo nella mia amministrazione. In un Paese civile nessuno deve dimettersi per un avviso di garanzia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Calabria, si dimette il presidente Occhiuto dopo l’avviso di garanzia

In questa notizia si parla di: calabria - occhiuto - presidente - dimette

SanitĂ in Calabria, altri 48 medici cubani in arrivo: l'annuncio social di Occhiuto - "Un altro contingente di medici cubani - 48 in totale - arrivera' questa notte in Calabria. Lo annuncia sui social Roberto Occhiuto, presidente della Regione e commissario della sanitĂ Â in Calabria.

Voto di scambio politico-mafioso in Calabria, 5 anni e 5 mesi all’ex consigliere regionale che sosteneva Occhiuto - Cinque anni e cinque mesi per voto di scambio politico-mafioso. Per l’ex consigliere regionale calabrese e avvocato Ottavio Tesoriere si è concluso con una condanna in primo grado il processo “ Garbino ”, nato da un’inchiesta della Dda di Catanzaro che, nel 2023, aveva portato all’arresto di 11 persone ritenute espressione delle cosche di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese.

Calabria, il presidente Occhiuto sui social: “Sono indagato per corruzione” - Catanzaro, 11 giugno 2025 - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione.

Calabria, si dimette il presidente della Regione Roberto Occhiuto. @ultimoranet Vai su X

Calabria, presidente Regione Occhiuto si dimette: Mi ricandido; Calabria, si dimette Occhiuto dopo l’indagine: “Non mi farò fermare, mi ricandido”; Calabria, si dimette il presidente Occhiuto dopo l’avviso di garanzia.

Calabria, presidente Regione Occhiuto si dimette: "Mi ricandido" - "Tra qualche settimana saranno i calabresi a decidere non altri", ha detto il governatore in un video sui social. Riporta tg24.sky.it

Il presidente della Calabria Occhiuto: “Mi dimetto e mi ricandido” - "Ho deciso di dimettermi, ma ho deciso anche di ricandidarmi, ho deciso di dire ai calabresi: siate voi a scrivere il futuro della Calabria, siate voi a dire se la Calabria si deve fermare o se questo ... Scrive msn.com