Calabria il presidente di FI indagato per corruzione Occhiuto si dimette | Mi ricandido non mi fermeranno

Il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, di Forza Italia, ha annunciato in un video sui social le sue dimissioni da presidente della Regione dopo l'indagine per corruzione che l'ha coinvolto. Ma ha fatto sapere che si ricandider√†: "Non ci faremo fermare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Catanzaro, 11 giugno 2025 - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione.

Indagato per corruzione, il presidente della Regione Calabria si presenta dai pm. Riflettori puntati su nomine pubbliche, incarichi societari e intercettazioni con Paolo Posteraro. Sotto accusa i rapporti economici non dichiarati

