Calabria il governatore Occhiuto si dimette | Non mi farò fermare mi ricandido

"Ma perché quando qualcuno cerca di fare qualcosa di buono in questa Regione, tanti altri, che godono solo per il fallimento della Calabria, vorrebbero fermarlo? È quello che sta succedendo oggi in Calabria". A dirlo è il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in un video pubblicato sui social. "Ho deciso di portarvi .

Sanità in Calabria, altri 48 medici cubani in arrivo: l'annuncio social di Occhiuto - "Un altro contingente di medici cubani - 48 in totale - arrivera' questa notte in Calabria. Lo annuncia sui social Roberto Occhiuto, presidente della Regione e commissario della sanità in Calabria.

Voto di scambio politico-mafioso in Calabria, 5 anni e 5 mesi all’ex consigliere regionale che sosteneva Occhiuto - Cinque anni e cinque mesi per voto di scambio politico-mafioso. Per l’ex consigliere regionale calabrese e avvocato Ottavio Tesoriere si è concluso con una condanna in primo grado il processo “ Garbino ”, nato da un’inchiesta della Dda di Catanzaro che, nel 2023, aveva portato all’arresto di 11 persone ritenute espressione delle cosche di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese.

Calabria, il presidente Occhiuto sui social: “Sono indagato per corruzione” - Catanzaro, 11 giugno 2025 - Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è indagato per corruzione.

