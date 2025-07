Calabria il governatore Occhiuto si dimette Ma mi ricandido non mi farò fermare

Catanzaro, 11 luglio 2025 – Terremoto alla Regione Calabria. Il presidente Roberto Occhiuto ha deciso di lasciare l'incarico, annunciandolo in un video sui social. " Ho deciso di dimettermi, ma ho deciso anche di ricandidarmi, di dire ai calabresi: siate voi a scrivere il futuro della Calabria, a dire se la Calabria si deve fermare o se questo lavoro deve proseguire. Tra qualche settimana, quindi, si andrà a votare, e saranno i calabresi a decidere, non altri", dice il governatore, esponente di Forza Italia. "Devo considerare quello che sta succedendo nella mia amministrazione. In un Paese civile nessuno deve dimettersi per un avviso di garanzia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Calabria, il governatore Occhiuto si dimette. “Ma mi ricandido, non mi farò fermare”

