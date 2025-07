Calabria il governatore Occhiuto indagato per corruzione si dimette | Ma mi ricandido Non mi farò fermare

Il giorno prima degli Stati generali di Forza Italia, Roberto Occhiuto si dimette. Ma con un’avvertenza: “ Non mi farò fermare. Mi ricandido ” così “tra qualche settimana saranno i calabresi a decidere il futuro della Calabria, non altri”. Le ragioni le spiega in un video sui social, un reel che non ha il sapore del politico che si vuole fare da parte. Piuttosto quello di un governatore che vuole scrollarsi di dosso l’alone di chi è finito nel mirino della magistratura – indagato per corruzione da parte della procura di Catanzaro.- e per questo viene percepito con la data di scadenza. L’ipotesi è che le dimissioni siano collegate proprio agli Stati generali di Forza Italia, che si terranno proprio a Reggio Calabria, dove Occhiuto, con ogni probabilità, sarà pregato in ginocchio dai massimi esponenti del suo partito che tenteranno di convincerlo a restare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Calabria, il governatore Occhiuto (indagato per corruzione) si dimette: “Ma mi ricandido. Non mi farò fermare”

