Arezzo, 31 luglio 2025 – Dichiarato lo stato di agitazione. Scontro su salario accessorio e Polizia Locale Sono diventati gelidi i rapporti tra Comune di Arezzo e sindacati tanto che la Rsu, d'intesa con le federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Csa, ha dichiarato lo stato di agitazione. "Due i temi sui quali l'Amministrazione comunale sfugge al confronto e, soprattutto, non garantisce risposte concrete. Il primo è sul salario accessorio, cioè sugli incrementi resi possibili dal decreto PA del Governo. Noi abbiamo fatto una proposta dettagliata che non solo non intacca il piano delle assunzioni ma lascia le condizioni perché ce ne sono di aggiuntive, dando comunque ai lavoratori la possibilità di avere aumento di pagamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cala il gelo sulle relazioni tra sindacati e Comune di Arezzo