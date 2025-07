Cala del Leone un angolo di paradiso rovinato dall' inciviltà | la spiaggia diventa una discarica di rifiuti | FOTO

La Cala del Leone è da sempre una delle mete preferite dei livornesi e non solo per trascorrere una giornata al mare. D'altronde quella splendida insenatura con acque cristalline circondata da natura selvaggia e con una vista unica del Castel Sonnino ogni giorno attrae tantissimi bagnanti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

