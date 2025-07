Cagliari sei persone intossicate da botulino dopo una festa di paese | gravissimo un 11enne

Sei persone sono state ricoverate per intossicazione alimentare da botulino a Cagliari. Tra loro ci sono anche un bambino di 11 anni e una ragazzina di 14, trasportati in condizioni gravi negli ospedali Brotzu di Cagliari e Policlinico Casula di Monserrato, dopo un’intossicazione da cibo probabilmente avvenuta durante la Fiesta Latina a Monserrato ( Cagliari ). Le persone coinvolte avrebbero infatti mangiato in un chiosco di street food e i carabinieri del Nas stanno indagando per individuare l’origine dell’intossicazione. L’undicenne, dopo un ricovero d’urgenza al Brotzu, è stato poi trasferito all’ ospedale Gemelli di Roma in condizioni gravissime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cagliari, sei persone intossicate da botulino dopo una festa di paese: gravissimo un 11enne

