Caffettiera Bialetti | caratteristiche e modelli

Moka Bialetti compie 90 anni: i modelli più belli della caffettiera - Una caffettiera che diventerà storica, simbolo del design italiano amato in tutto il mondo.

Le caffettiere Bialetti per il mondo nascono in due stabilimenti produttivi, e ci sono sei filiali commerciali in tutto tra Italia, Francia, Germania, Turchia, Giappone, Stati Uniti