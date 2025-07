Cadelbosco giovani denunciati per l' aggressione al bar

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 31 luglio 2025 - I carabinieri della caserma di Cadelbosco Sopra hanno denunciato due giovani di 23 e 27 anni di età, residenti nella Bassa reggiana, accusati di lesioni personali e minacce per fatti avvenuti lo scorso aprile in paese, nei pressi di un bar, dove si era verificata un’aggressione ai danni di un uomo, poi medicato in pronto soccorso a Reggio per traumi guaribili in un paio di settimane. Due gli episodi al centro della questione. Il 10 aprile la prima aggressione, con il ferimento, seguita 12 giorni dopo da un altro simile episodio, in quel caso però senza conseguenze fisiche per la vittima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

