Buon onomastico Ignazio oggi | immagini e gif di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi 31 luglio S. Ignazio de Loyola (nato Inigo Lopez) il religioso spagnolo fondò la compagnia di Gesù. Il padre era stato soldato al servizio di Enrico IV, dei Re cattolici e di Giovanni II; al fianco di Ferdinando il Cattolico guidò l’assedio contro le città di Toro, Burgos, Loja (conquistata il 29 maggio 1486) e Vélez-Málaga. Nato Inigo Lopez, il padre fu al servizio di Enrico IV. La madre era figlia di Martín García de Licona, figura di alto lignaggio, cortigiano dei re di Castiglia di Ferdinando il Cattolico guidò l’assedio contro le città di Toro, Burgos, Loja (conquistata il 29 maggio 1486) e Vélez-Málaga. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Buon onomastico Ignazio oggi: immagini e gif di auguri da condividere sui social

In questa notizia si parla di: ignazio - buon - onomastico - immagini

Buon onomastico Ignazio oggi: immagini e gif di auguri da condividere sui social; Sant Ignazio: frasi di auguri buon onomastico e significato nome; Buon onomastico Alfonso oggi 1° agosto: immagini e gif di auguri da condividere sui social.

Buon onomastico, frasi e immagini per gli auguri social - Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Si legge su leggo.it

Immagini auguri buon onomastico Maria/ Un po’ di foto: “L’essere ... - Per l’onomastico 2024 di Maria, stiamo raccogliendo per voi alcune delle immagini d’auguri più belle che abbiamo trovato in rete, ed in particolare sul social X, l’ex Twitter. Lo riporta ilsussidiario.net