Il mister del Napoli festeggia il suo cinquantaseiesimo compleanno a Castel di Sangro: l’iniziativa della cittadina abruzzese. Allenamento mattutino e pomeridiano per i Campioni d’Italia. Quest’oggi Antonio Conte è stato accolto allo stadio Patini di Castel di Sangro con l’intonazione della classica canzone da compleanno. E lui, in segno di rispetto verso i tifosi azzurri, ha accennato un inchino verso la tribuna. Cinquantasei candeline in ritiro. Come l’anno scorso. Ancora una volta assieme al Napoli, assieme ai suoi giocatori. E questa volta è stato accompagnato da uno spettacolo pirotecnico organizzato dal comune abruzzese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Buon compleanno Antonio Conte: Castel di Sangro fa festa, il regalo al mister

