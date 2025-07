Dopo la Camera, ecco che Francesca Albanese, Relatrice speciale dell'Onu sulla situazione dei diritti umani nei Territori Palestinesi occupati, ha presentato ieri al Senato il suo rapporto “Dall'economia dell'occupazione all'economia di genocidio”. A far scalpore la presenza martedì di Suleiman Hijazi resa nota da Il Tempo: si tratta dell'uomo che ha condiviso su Instagram un selfie con la Albanese durante l'evento, ritenuto da molti un personaggio vicino ad Hamas. Ma lui la pensa ancora come nel 2015 quando scriveva sul proprio profilo Facebook che «il nostro movimento della resistenza che ha combattuto e continua a combattere in Palestina (Hamas) viene considerato in Egitto come un movimento terroristico, così come lo è per Israele. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bufera per Albanese alla Camera con il palestinese filo Hamas