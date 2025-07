Buccino la guerra degli eventi fra Comune e Pro Loco finisce in parità | il Tar non dà ragione a nessuno

Si conclude con un sostanziale “pareggio” dinanzi al Tar la battaglia a suon di carte bollate per due sagre estive. Da una parte la Pro Loco Buccino Volcei, dall'altra il Comune di Buccino. In mezzo, 35mila euro di danni rivendicati.La vicendaLa sentenza del Tar Campania, sezione di Salerno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Buccino, la guerra degli eventi fra Comune e Pro Loco finisce in parità : il Tar non dà ragione a nessuno

