Enzo Bucchioni, giornalista e scrittore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Oggi i contratti sono diventati lunghissimi, allo stesso tempo sembrano rappresentare un’arma a doppio taglio, sia per i club che per i calciatori. In passato c’era un motivo economico per stipulare accordi a lungo termine, ma oggi questo modello sembra portare più problemi che vantaggi. È d’accordo? . “Ma sì, perché con le dinamiche che ci sono oggi un giocatore non lo blocchi più: se vuole andare via, va via. Abbiamo mille esempi davanti, l’ultimo è quello di Osimhen. L’anno scorso era successo con Koopmeiners. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Bucchioni: “Milinkovic-Savic? Può essere il portiere del futuro”