Brutta caduta col monopattino | è grave

Stava viaggiando sul suo monopattino elettrico per via Virgilio, a Maia Alta, pochi passi da Merano, quando per motivi in corso di chiarimento è caduto rovinosamente a terra: è in gravi condizioni il 62enne protagonista di questa vicenda.Secondo quanto emerso, l’uomo nella caduta, avvenuta poco. 🔗 Leggi su Trentotoday.it