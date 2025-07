Brocchi consiglia | Lookman sarebbe fondamentale per l’Inter Chivu è diverso da Inzaghi per un motivo

. La sua analisi. Cristian Brocchi, ex centrocampista del Milan e oggi allenatore, ha condiviso con il Corriere della Sera la sua visione sull’attuale momento dell’ Inter. La squadra, reduce da una stagione complessa e al di sotto delle aspettative, è chiamata a rialzarsi e ritrovare la propria identità sotto la guida di Cristian Chivu, tecnico rumeno promosso alla guida della prima squadra dopo l’addio di Simone Inzaghi. Secondo Brocchi, l’aspetto mentale gioca un ruolo cruciale: le difficoltà dello scorso campionato pesano ancora sull’ambiente nerazzurro, ma la ricetta per ripartire è chiara. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Brocchi consiglia: «Lookman sarebbe fondamentale per l’Inter. Chivu è diverso da Inzaghi per un motivo»

In questa notizia si parla di: brocchi - consiglia - lookman - sarebbe

Murales Maradona, un ex Milan in visita ai Quartieri Spagnoli per rendere omaggio a Diego | FOTO.