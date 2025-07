Il regista cinese, all'esordio, scrive e dirige un film che riflette sul senso della menzogna rispetto alla società borghese. Interessante, ma probabilmente troppo compiaciuto. Asciutto nella forma, corposo nella sintattica. Più lo sguardo sia avvicina all'inquadratura - rigorosa e geometrica - più la storia sembra mutar forma, come mutano le relazioni (sociali e familiari) portate oltre ogni limite. Lo ha ammesso direttamente Lin Jianjie, regista esordiente, riguardo il suo Breve storia di una famiglia: "non è un film facile". Una definizione probabilmente corretta, alla luce di ciò che ha (ri)cercato l'autore, dall'esperienza fino ad ora ristretta in una manciata di cortometraggi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Breve storia di una famiglia, recensione: l'esordio ragionato di Lin Jianjie è un home-invasion alternativo