Un’infrastruttura che non può rimanere un’incompiuta perchĂ© imprescindibile per lo sviluppo del Valdarno. E’ la bretella tra la localitĂ Le Coste e il casello A1 ancora ferma al palo. E come richiesto dai Comuni della valle e dalle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche domani il futuro di un’opera strategica sarĂ al centro dell’incontro con il presidente della Regione Eugenio Giani. Il vertice, in programma alle 9, è la prima tappa di una mattinata intensa che attende il Governatore all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia dove alle 10 sarĂ inaugurata la nuova ala del Pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bretella, Giani fa il sopralluogo . Domani il vertice con i sindaci