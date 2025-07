Brenda Lodigiani | Sono tornata single io e Federico ci siamo separati Tinder? Per ora ho scaricato l’app

Prossima al debutto alla conduzione di Bake Off, la cui nuova edizione andrà in onda su Real Time a partire dal 5 settembre, Brenda Lodigiani si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha rivelato di essere tornata single dopo la rottura con il suo fidanzato Federico Teoldi. Su Bake Off la comica rivela: “Mai avrei creduto potesse arrivare questa proposta. Invece la rete ha voluto proprio me. Forse anche perché, nel format originale, presentano i comedian. Ho detto: ‘Ragazzi, non sono Benedetta Parodi, lady perfezione. E a malapena conosco la differenza tra il tuorlo e l’albume'”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Brenda Lodigiani: “Sono tornata single, io e Federico ci siamo separati. Tinder? Per ora ho scaricato l’app”

In questa notizia si parla di: brenda - lodigiani - sono - tornata

GialappaShow: perché ci siamo innamorati di Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio - Annalisa, ma soprattutto Miriam. Milly Carlucci e poi Monica Setta. C'è ancora speranza per i "nuovi" comici in Italia? Assolutamente.

Marcella Bella irritata dall’imitazione di Brenda Lodigiani al Gialappa Show: “Troppo estrema. Non si riconosce” - Dopo il dispiacere manifestato da Monica Setta per la imitazione al GialappaShow, anche Marcella Bella pare sia piuttosto irritata per gli sketch del programma in cui Brenda Lodigiani la imita estremizzando le sue simpatie politiche.

“Marcella Bella non ha gradito l’imitazione di Brenda Lodigiani”: lo rivela il settimanale Chi – IL VIDEO - “Mi ricordo faccette nere e la marcia quella su Roma”. Sono solo alcuni dei versi estrapolati da una versione rimaneggiata di “Montagne Verdi” dall’attrice e imitatrice Brenda Lodigiani per “GialappaShow ” su Tv8.

Brenda Lodigiani senza filtri sulla sua vita privata Vai su Facebook

Brenda Lodigiani torna single prima del debutto a Bake Off: Ho scaricato Tinder; Brenda Lodigiani torna single: Io e Federico ci siamo separati qualche mese fa. Tinder? Ho scaricato l'app; Brenda Lodigiani torna single, finita la storia con il compagno Federico Teoldi: Ora ho scaricato Tinder.

La comica si è raccontata in una lunga intervista a "Vanity Fair" - Prossima al debutto alla conduzione di Bake Off, la cui nuova edizione andrà in onda su Real Time a partire dal 5 settembre, Brenda Lodigiani si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair in cui h ... Come scrive tpi.it

Brenda Lodigiani torna single prima del debutto a Bake Off: "Ho scaricato Tinder" - Dolci in forno, ha svelato di essere tornata single da qualche mese. Si legge su gazzetta.it