Il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, ha annunciato un nuovo incontro col segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, per discutere dei dazi al 50% che da domani - salvo colpi di scena dell'ultima ora - entreranno in vigore. "L'ufficio di Bessent ci ha contattati e finalmente fisserà un secondo incontro, dopo quello di maggio in California", ha dichiarato Haddad. Ieri il presidente americano Donald Trump ha ratificato l'aumento della tassazione sull'export brasiliano, lasciando tuttavia fuori dalla misura 700 articoli, anche di importanza economica strategica come ad esempio il succo d'arancia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Brasile, previsto un nuovo incontro col segretario al Tesoro Usa

