Bovo | L’Inter un motivo di orgoglio! Ci stiamo trovando bene

Intervistato da Inter TV, Leonardo Bovo ha parlato del ritiro svolto a Brunico con l’Under 23. Il centrocampista nerazzurro si dice pronto a ripartire con gli stessi colori di sempre. RITIRO – Leonardo Bovo, centrocampista dell’ Inter U23, in collegamento con i canali ufficiali del club nerazzurro, ha parlato del ritiro svolto con la seconda squadra milanese. Queste le sue parole a Inter TV: «Il ritiro in montagna è andato bene. Si lavora tanto, si fatica, ma è utile e necessario. Il gruppo è affiatato, i nuovi si sono inseriti subito. Tra ragazzi del 2004, 2005 e 2006 ci conosciamo da tempo e ci stiamo divertendo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bovo: «L’Inter un motivo di orgoglio! Ci stiamo trovando bene»

