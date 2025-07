Borseggiatori nella metro | la gente si fa giustizia da sola

Ogni giorno, centinaia di persone attraversano i tunnel sotterranei della metropolitana di Roma. Studenti, pendolari, lavoratori, turisti: un flusso continuo di volti e passi che si muove tra le fermate di Termini, Tiburtina, Ottaviano o Piramide. Ma insieme a loro, spesso inosservati, viaggiano anche borseggiatori professionisti, che hanno trasformato i vagoni e le banchine in un campo d'azione sistematico. E se da una parte le autorità parlano di prevenzione e controllo, dall'altra cresce la rabbia di chi, stanco di subire, ha iniziato a fare giustizia da solo. Leggi anche: Cicalone, lo youtuber romano aggredito alla stazione di Napoli: "Qui non fate video" L'esasperazione che sale dal sottosuolo.

