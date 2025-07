Borsa | Milano sulla parità scivola Iveco

La Borsa di Milano (+0,02%) riduce il rialzo iniziale e si porta sulla parità, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola Iveco (-4,4%), dopo l'accordo per la cessione a Tata e la parte difesa a Leonardo (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 81 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,49%. A Piazza Affari si mette in mostra Amplifon (+1,7%), dopo la performance negativa della vigilia all'indomani dei conti. Bene anche le banche con Banco Bpm (+1,5%), Unicredit (+0,7%), Bper e Popolare Sondrio (+0,3%). Tra le banche in calo Mediobanca (-0,6%), nel giorno dei conti dell'esercizio 2024-2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano sulla parità, scivola Iveco

