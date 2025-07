Borsa | Milano pesante con Ferrari e Tenaris bene Prysmian

Piazza Affari indossa la maglia nera in una seduta negativa per tutti i listini europei, penalizzata da una serie di trimestrali che non hanno convinto il mercato. Il Ftse Mib ha chiuso in calo dell'1,56%, appesantita dal crollo di Ferrari (-11,65%), che non √® riuscita a soddisfare le alte aspettative degli analisti, seguita da Tenaris (-6,2%) e Iveco (-4,5%), pesante all'indomani dei conti e dell'accordo per la cessione a Tata e Leonardo (-1,4%). Forti vendite anche su Cucinelli (-4,4%), Popolare di Sondrio (-3,4%), Interpump (-3,4%) e Nexi (-3,3%), venduta nonostante la conferma della guidance. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borsa: Milano pesante con Ferrari e Tenaris, bene Prysmian

