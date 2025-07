Borsa | Milano chiude pesante -1,56% maglia nera in Europa

Chiusura in forte calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni perdendo l'1,56%, a 40.987 punti, penalizzato dai forti cali di una serie di titoli che hanno pubblicato i risultati semestrali, a partire da Ferrari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude pesante (-1,56%), maglia nera in Europa

In questa notizia si parla di: borsa - milano - chiude - pesante

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - Avvio per poche frazioni positivo per la Borsa di Milano: in un clima incerto il primo indice Ftse Mib segna un aumento dello 0,01%, l'Ftse All share una crescita dello 0,03%.

Borsa In Rialzo: Milano Cresce, Spread in Calo Ai Minimi Da Marzo. - Le borse europee hanno aperto la giornata di giovedì 8 maggio in modo positivo. Milano ha mostrato un buon andamento con il FTSE Mib in crescita dello 0,49%, toccando i 38.

Il ricatto a Raoul Bova non è stato deciso in maniera estemporanea sulla base dei messaggi audio inviati dall’attore alla modella Martina Ceretti all’indomani del loro primo incontro in un hotel di Milano dopo due anni di contatti telefonici. È invece frutto di una Vai su Facebook

Borsa: Milano chiude pesante (-1,56%), maglia nera in Europa; Borsa: Milano chiude pesante (-1,56%), maglia nera in Europa; Borsa: Milano chiude pesante (-1,56%), maglia nera in Europa.

Borsa: Milano chiude pesante (-1,56%), maglia nera in Europa - 987 punti, penalizzato dai forti cali di una serie di titoli che hanno pubblicato i ri ... Secondo ansa.it

Borsa oggi 25 luglio: l’incertezza dazi pesa sull’Europa che chiude contrastata. Milano la migliore, crolla NewPrinces – DIRETTA - L'Europa chiude contrastata dopo un miglioramento nel finale con Wall Street. Segnala firstonline.info