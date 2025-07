Borsa | l' Europa incerta con i conti Ferrari affossa Milano

Borse europee in ordine sparso con le trimestrali che tengono banco e gli investitori che continuano a ragionare sull'impatto dei dazi per l'economia mentre sul fronte dei prezzi arrivano segnali contrastanti con l'indice Pce che sale a giugno negli Usa, l'inflazione tedesca che scende sotto il 2% e quella italiana e francese che crescono leggermente oltre le attese. Milano indossa la maglia nera, con il Ftse Mib che cede l'1,4% in scia alle vendite che colpiscono Ferrari (-9,1%), Tenaris (-5%), Iveco (-4,3%) e Nexi (-2,7%) dopo i conti. Male anche Recordati (-2,7%), Cucinelli (-2,4%) e Intesa (-2,1%) mentre si salvano dalle vendite Prysmian (+4%), in gran spolvero dopo i conti, e Banco Bpm (+2,2%) tornata al centro del risiko dopo la fine dell'ops di Unicredit. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa incerta con i conti, Ferrari affossa Milano

Borsa: Milano debole con l'Europa, giù le banche e Ferrari - Ultima seduta della settimana in calo per i mercati azionari del Vecchio continente: senza poter contare sulle indicazioni di Wall street, chiusa per il giorno dell'Indipendenza, la Borsa peggiore è stata quella di Madrid, che ha ceduto l'1,4% con la debolezza delle banche e di alcuni titoli dell'energia come Repsol, che ha perso il 3,5%.

