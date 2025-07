Borsa | l' Europa incerta attende Wall Street Milano -0,2%

Le Borse europee proseguono incerte dopo i dati sull' inflazione e i risultati delle trimestrali. Sul fronte valutario il dollaro si indebolisce ancora, dopo la decisione della Fed di lasciare i tassi invariati. Sui mercati tiene banco ancora il tema dei dazi, dopo l'accordo tra Ue e Stati Uniti. Poco mosso l'indice stoxx 600 (+0,04%), in vista di Wall Street dove i future sono in rialzo. Positive Londra (+0,47%), Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,6%). In calo Parigi (-0,1%) e Milano (-0,2%). I listini sono sostenuti dal comparto della difesa (+2%). Bene anche le banche (+0,8%), dopo la raffica di trimestrali, e le assicurazioni (+0,4%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

